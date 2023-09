Barbençon: les pompiers du GRIMP ont démontré leur savoir-faire

Pas moins de 14 équipes étaient engagées. Elles sont venues des provinces de Hainaut et Namur, mais on trouvait aussi des Allemands et des Français.

D’atelier en atelier

Chaque équipe devait passer d’un atelier à l’autre, avec pour mission de sauver une victime en périlleuse situation. À chaque fois, l’organisateur, Olivier Mineur, a imaginé des situations au plus proche des conditions réelles. Tout cela était par la suite évalué suivant des critères comme la technique, le temps, la sécurité, la cohésion.

Après avoir choisi comme cadre la Tour Salamandre ou les Lacs de l’Eau d’Heure, c’est au lac de Barbençon et à la salle communale que se concentraient, cette année, les épreuves. Mais non contant de cela, les éoliennes de Grandrieu ont également servi de terrain d’entraînement, ainsi que l’ancienne carrière de Barbençon où les participants ont été contraints d’opérer de nuit.

Du côté des éoliennes, la société EDPR, qui gère le parc de Grandrieu, avait stoppé ses machines pour permettre aux pompiers et autres cordistes d’aller porter secours à une personne coincée tout en haut des 93 m de la machine et ce avec une difficulté supplémentaire: la chaleur d’un été retrouvé.

Exercice de nuit

N’imaginez pas que tout est à portée du pompier le plus aguerri. Nous en voulons pour preuve le sauvetage en tyrolienne au-dessus du lac. Une épreuve à laquelle la plupart des équipes ont échoué.

Autre exercice pointu (et c’était même une première), le travail de nuit dans le site de l’ancienne carrière de Barbençon. L’obscurité a ajouté quelques degrés en termes de difficulté.

Mais finalement, tout s’est bien passé et chaque équipe a pu démontrer son talent et son courage dans les exercices qui, demain, peuvent devenir la réalité. Cette 14e édition réussie du "Rope’n Rescue" en appelle déjà bien d’autres. Olivier Mineur est déjà au travail pour imaginer ce que sera la 15e édition. Elle se déroulera cette fois à… Pairi Daiza.