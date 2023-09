Gerpinnes: une aide pour l'archer paralympique Piotr Montagu

Pour atteindre ce niveau de performance, l’entraînement est indispensable. Membre de la Compagnie des Archers du Château de Gerpinnes, le Carolo s’entraîne à Joncret. Pour rejoindre le site, l’archer utilise un véhicule adapté à son handicap.

"Il se fait vieux avec des soucis récurrents. L’an dernier, je suis resté trois mois sans m’entraîner et sans participer à des compétitions à cause d’une panne", explique Piotr Van Montagu.

Ce dernier a donc entrepris les démarches pour faire l’acquisition d’un nouveau moyen de locomotion en janvier 2022. L’engin a maintenant été livré et est en attente du financement pour son aménagement. De fait, ne pouvant conduire qu’à l’aide de ses membres inférieurs, une adaptation de la machine est indispensable. Mais le montant des transformations s’élève à 73 693 € HTVA.

"Il n’y a aucun élément de confort mais l’équipement minimum pour que je puisse conduire le véhicule", précise l’athlète paralympique. Ce dernier bénéficie d’une aide de l’Aviq mais celle-ci est plafonnée. Le solde à payer reste important: 33 000 €. Une somme impayable pour le sportif.

12 000 € déjà récoltés

Face à cette situation, le Rotary club de Gerpinnes n’est pas resté insensible. "Nous avons déjà collecté 12 000 € en quelque mois", confie Cécile Ducarme, trésorière de l’association. Mais le montant manquant reste conséquent. "Nous avons lancé un appel aux clubs sportifs de l’entité pour organiser un événement. Trois ont répondu favorablement", détaille Jean Colonval, président du Rotary Club de Gerpinnes.

La manifestation s’est déroulée, ce samedi 2 septembre, sur le site du club canin "Le Meilleur Ami de l’Homme" à Loverval. Tout au long de la journée, des démonstrations d’éducation canine et diverses disciplines de concours ont été réalisées par les membres de cette association présidée par Maurizio Anzalone.

Dans le même temps, le club "Les Bottines de Gerpinnes" proposait des marches sur des parcours fléchés et des initiations au tir à l’arc étaient organisées par Piotr Van Montagu.

"Les bénéfices de cette journée seront versés à l’athlète pour l’adaptation de son véhicule", conclut Jean Colonval.

À Paris en 2024 ?

"Je remercie le Rotary pour son soutien et je prépare actuellement un dossier pour sensibiliser les particuliers et les entreprises", complète le sportif. Ce dernier a de grandes chances de représenter notre pays aux Jeux paralympiques de Paris, avec l’objectif de décrocher une belle performance. Le club Rotary de Gerpinnes continuera sa mobilisation pour obtenir la somme manquante (21 000 €). Chaque aide est la bienvenue via le compte "Action Piotr Van Montagu" (BE 07 0342 5139 5366).