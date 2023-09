Ham-sur-Heure-Nalinnes: le conseil des enfants est en fête ce week-end, pour les Journées du Patrimoine

De 10 h à 18 h durant le week-end, les juniors du CCE (en soutien avec l’ASBL Kaernunos) proposeront des animations médiévales dans le parc du château avec un tournoi des braves (escrime ludique), initiation au tir à l’arc, petite foire médiévale (jeux, épreuves d’adresse et de ruse, etc.), grand jeu à postes. La journée de samedi sera également marquée par des démonstrations et des initiations au quadrille. Cette activité permettra aux enfants de 6 à 18 ans de s’initier à cette danse ancienne.

De 18 h à 20 h, un bal costumé sera organisé pour les enfants. La journée dominicale comprendra une balade découverte des anciens métiers à 11 h (activité sur réservation). Une visite du musée de la vie rurale et artisanale sera assurée à 15h. Ce programme exhaustif est complété par la présence d’artisans tout au long de la manifestation. Le 20e anniversaire du CCE sera célébré, le dimanche dès 17h, avec une partie académique suivie de la diffusion de la vidéo reprenant les temps forts de ces deux premières décennies.

071/22 93 71 pour les Journées du Patrimoine ; 071/22 93 69 pour les 20 ans du CCE