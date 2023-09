Ce rendez-vous annuel fera la part belle aux associations locales pour une mise en avant des leurs actions respectives. Seront notamment présent parmi les partenaires traditionnels : le Gracq, Les Chemins du Rail , Tibi, Natagora, les Scouts, les Guides, l’AMO Tu dis “Jeunes”, ICMLou encore Contrats Rivières Sambres et Affluents.

Des partenaires du monde sportif seront également présents pour des initiations ou des démonstrations comme le club de football AS Montigny, le club de boxe de Montigny, l’école de Taijiquan, le club de danse Montignyland et bien d’autres encore.

L’édition 2023 voit aussi l’arrivée de nouveaux partenaires tel Astroclub “Les Pléiades” qui proposera pour l’occasion, si la météo le permet, l’observation du soleil (avec des instruments totalement sécurisés), panneaux didactiques d’explications ainsi que la distribution de cadrans solaires aux enfants (en papier à découper et à assembler).

Cette année sera aussi marquée par la mise en lumière d’initiatives à visées écologiques portées par des citoyens investis comme les “Ambassadeurs de la propreté”, les familles “0 déchet”, les familles “Défi Biodiversité”, le “Café Transition” de la bibliothèque et une présentation du “Repair café”. Bien entendu des activités et modules sont prévus pour les plus petits.

Parallèlement à l’évènement, deux activités physiques vous sont proposées : une pour aînés organisée par le Plan de Cohésion Sociale, en collaboration avec l’Observatoire de la Santé du Hainaut et Une course relais “Le relais du Montagnard”, 2,5km x4, organisée par le Jogging Club Montagnard.

Des concerts sont aussi programmés pour assurer une bonne ambiance musicale.