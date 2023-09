Leslie a conçu une gamme de vêtements adaptés aux enfants handicapés

On l'avait rencontrée peu après la création de sa marque, en avril.

Accompagnée par Charleroi Entreprendre, Leslie élargit doucement sa gamme (printemps-été), avec de futurs bodys automnaux qui sortiront en septembre. "On est en train de travailler sur une collection de pyjamas, en une seule pièce avec une possibilité d’ouverture pour accéder au bouton de la sonde de gastrostomie, avec un tissu qui ne garde pas les odeurs. Pour l’année prochaine, j’ai déjà pas mal d’idées pour les hauts et pantalons. Le but serait de proposer une collection complète, sans différence, pour les enfants de 6 à 14 ans." Faisant suite à une demande de plus en plus importante, les tailles pourraient monter à 18 ans. Des vêtements adaptés pour adultes se trouvent en effet plus facilement, dit-elle ; bien que pas nécessairement en Belgique.

Concrètement, ces bodys adaptés sont en coton (95%) et élasthanne (pour l’élasticité). Ils comportent une ouverture au niveau du ventre et ont été dessinés avec l’aide d’une dizaine de familles testeuses, afin d’être les plus confortables possible. La coupe est ample pour s’adapter aux langes, les boutons absents pour éviter les marques. Ashley, Aleandro, Sofia… Chaque body porte en clin d’œil le nom d’un des enfants extraordinaires qui testent les vêtements. "Ce sont les expériences du quotidien qui jouent."

100% made in Charleroi

Pour Leslie, il n’était pas question de délocaliser la fabrication à l’étranger. "Je veux proposer des vêtements de qualité faits pour durer. Le tissu provient des Pays-Bas. C’est une couturière indépendante qui réalise tous les patrons ; les vêtements sont ensuite confectionnés dans l’entreprise de travail adapté Jean Regniers à Lobbes à Charleroi." Les bodies sont vendus en ligne au prix de 28,50 €. Mais l’idée n’est pas d’en vivre, loin de là, explique Leslie qui a lancé cette ASBL à titre complémentaire. "La marge de 3 € réalisée sur la vente de chaque body est directement réinjectée dans d’autres prototypes. Le but est de faire vivre l’ASBL, d’élargir la gamme et par la suite, de pouvoir offrir, avec le bénéfice éventuel, des bodys aux enfants qui sont dans les centres toute l’année et n’auraient pas accès à ce service. En tant que maman ça m’aide beaucoup, car on n’accepte jamais le handicap de son enfant. Pouvoir se mobiliser et avoir le sentiment d’offrir un service qui n’existe pas, c’est ça qui me motive."

www.100differences.be