Il partage les cartes postales de Chimay sur les réseaux sociaux

Les SMS d’aujourd’hui

" Chaque jour, sur ma page d’un réseau social bien connu (Jm Dassenoy), je poste 6 cartes postales que je me fais un réel plaisir de partager, explique-t-il. À quoi bon posséder des documents, photos ou d’anciennes cartes postales si ce n’est pas pour en faire profiter un maximum de gens. Ce qui m’intéresse dans mon activité de collectionneur, c’est de connaître comment les gens vivaient leur quotidien. Et au travers de ces anciennes cartes, on peut déjà s’en faire une idée. Si en plus, je peux en faire profiter les autres, mon objectif est donc atteint.

Jean-Marie avait déjà collectionné les anciennes cartes postales de son village d’origine, Awirs, dans l’entité de Flémalle. "Pour des raisons professionnelles, j’ai habité là jusqu’au décès de beau-père, Georges Bajomée, poursuit notre interlocuteur. Il avait constitué une magnifique collection d’anciennes cartes postales consacrées à Chimay. De son vivant, j’achetais des cartes sur la ville que je lui offrais aux fêtes familiales. Il y avait entre nous deux une émulation réciproque qui nous incitait à rechercher les cartes les plus rares. Il nous arrivait souvent d’échanger nos doublons et de passer des soirées entières à reconstituer des arbres généalogiques à partir de personnages posant sur les cartes."

Au début du XXe siècle, les cartes postales étaient l’équivalent des SMS d’aujourd’hui. Les gens s’envoyaient des cartes très souvent, parfois même, plusieurs fois par jour. Pour cette raison, il existe un nombre important d’anciennes cartes encore disponibles lors des bourses mensuelles ou annuelles organisées par différents cercles chimaciens.

Jean-Marie Dassenoy ne possède pas que d’anciennes cartes. Il est également l’heureux propriétaire de photos de la famille princière. Il possède notamment la médaille que le prince Elie de Chimay avait fait frapper pour remercier les Chimaciens qui avaient aidé la famille princière à évacuer les meubles et documents du château lors de son incendie en 1935.

Panneaux didactiques

Outre les partages sur les réseaux sociaux, Jean-Marie Dassenoy imagine, pour les visiteurs d’un jour de la cité princière, des panneaux didactiques, avec photos comparatives du passé et du présent, installés auprès des bâtiments, statues ou monuments emblématiques du riche passé de Chimay.

Par ailleurs, notre collectionneur se tient à la disposition des écoles ou associations pour les aider à illustrer tout projet relatif à la petite histoire du quotidien des Chimaciens.