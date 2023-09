Une gifle et un coup de poing au visage de sa compagne : “J’ai craqué”, admet Giovanni

“Même pas le temps de poser mes affaires”

Un peu avant, Giovanni est rentré au domicile sous l’influence de la boisson. Ce qui n’a pas plu à sa compagne. “Elle lui a téléphoné pour lui signaler que le souper était prêt, mais lui s’en foutait. Elle a alors quitté le domicile avec les deux enfants, étant donné l’état second du prévenu”, rappelle le parquet. Malgré la présence de leur enfant de 4 mois dans les bras de la maman, Giovanni lui a asséné une gifle et un coup de poing au visage. “J’ai craqué parce que je n’avais même pas le temps de poser mes affaires qu’elle me disait de faire ci et ça”, confirme le jeune homme.

Ce comportement, “particulièrement intolérable” pour le parquet, mérite une sanction judiciaire. Douze mois de prison sont requis contre Giovanni, désormais séparé de la victime. Étant donné que ce dernier n’a plus rien commis depuis les faits et qu’il a cessé de consommer de l’alcool, le parquet ne s’oppose pas à lui octroyer une mesure de faveur. À la défense, c’est la mesure de faveur la plus favorable qui est sollicitée : une suspension du prononcé.

Décision le 3 octobre.