Des nouveaux radars sur la RN53 entre Gozée et Beaumont

La députée MR Rachel Sobry a interpellé deux membres du gouvernement wallon sur cette question: la ministre Valérie De Bue en charge de la Sécurité Routière sur l’installation de radars fixes ou tronçon. Et son collègue Philippe Henry en charge des Infrastructures sur des aménagements de réduction des risques.

Des nouveaux radars pour 2024

Pour ce qui touche aux radars, les zones de police Germinalt et Botha (Botte du Hainaut) ont demandé à placer un radar permanent à différents endroits entre Thuillies (où il en existe déjà un) et Beaumont. "Le processus de concertation pour établir ce lot d’installation est toujours en cours." La ministre estime que dans l’arrondissement de Charleroi-Thuin, les équipements pourraient être opérationnalisés cet hiver ou au printemps 2024. "Complémentairement, les zones de police disposent de leurs moyens propres et des services de location de radars pédagogiques et de lidars offerts par la Région. Ces services leur permettent de réaliser des campagnes de prévention et de contrôle selon les besoins identifiés."

C’est établi: la présence d’alignements d’arbres en bordure de chaussée augmente à la fois la gravité et la fréquence des accidents. Comme l’indique le ministre Henry, deux types d’actions s’imposent afin de réduire ces risques: équiper la voirie de glissières de sécurité afin d’éviter que des véhicules n’aillent percuter frontalement des arbres, ou couper ces derniers qui représentent des obstacles. Les deux solutions ont été mises à l’étude: "selon la direction des routes de Charleroi, le placement de glissières sur de telles longueurs n’est ni souhaitable ni viable. À la fois pour des raisons de configuration (proximité des troncs par rapport à la route), de contraintes d’accès (aux champs, à certaines propriétés, à des croisements), d’exigences de sécurité (pour permettre à un véhicule de se ranger en bord de route), d’impétrants (nécessité de déplacer des câblages et conduites souterraines), d’entretien et de curage des fossés…"

Pas d’abattage d’arbres

Quant à la solution de l’abattage, "un autre rapport a conclu à l’utilité de maintenir en place les arbres pour des raisons paysagères et de protection de la nature. Dans la mesure où ces alignements sont remarquables au sens du Code du développement territorial, leur retrait a très peu de chances d’aboutir. Pour ce qui concerne les aménagements futurs de la RN53, un projet est prévu au Plan Infrastructures Mobilité Pour Tous (PIMPT)", indique le ministre Henry." Il s’agit de réaménager certains carrefours et traversées de hameaux accidentogènes. Ce projet préparera également la mise en œuvre d’un cheminement cyclo-piéton en bordure de la nationale. "