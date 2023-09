Pour Julien Herman, échevin en charge des Nouvelles technologies de Gerpinnes, elle serait la première du genre en Wallonie, servant à signaler au public toutes les déviations, les travaux, les festivités dans une commune donnée.

Le projet a été lancé dans plusieurs entités wallonnes et, dans notre région, est instruit par le Groupement d’Action Locale de l’Entre-Sambre-et-Meuse. Il permet à chaque citoyen d’accéder à une carte, sur son téléphone portable, qui indique la moindre occupation de voirie, en temps réel.

Sur ce plan, une petite icône indique diverses situations impactant l’espace public:

Un chantier de rénovation de voirie ? En cliquant sur l’icône, sur la carte, l’usager découvre quelle entreprise réalise les travaux, sur quels délais, et l’itinéraire de déviation proposé.

Un raccordement à réaliser ? Même principe, les dates de début et de fin de chantier et l’espace occupé, sur le trottoir ou sur l’accotement.

Une fête des pommes ou de la courgette à Hymiée ? En cliquant sur l’icône visible sur la carte, l’utilisateur peut voir que la place locale est interdite à la circulation du 24 au 28 du mois, où que le stationnement y est interdit pendant le week-end.

Un conteneur pour vider des fouffes d’une habitation ? Même chose: les délais et l’emplacement précis de l’objet encombrant sont signalés, sur le plan.

"La plateforme est actuellement disponible pour les communes de Florennes et de Gerpinnes, nous explique l’échevin gerpinnois des Nouvelles technologies. Les deux autres communes du GAL de l’ESM, Mettet et Walcourt, devraient suivre prochainement."

Dans un futur proche, ce site ODP devrait être déjà amélioré: "Nous devrions pouvoir y intégrer des événements plus imprévus, comme du verglas, des inondations, un arbre couché sur la route. On pourra même y voir l’itinéraire des saleuses en hiver ou encore le tracé prévu d’une course cycliste ou d’une marche folklorique, par jour de marche en utilisant des codes de couleurs."

Cette plateforme citoyenne indiquera également les chemins de promenades ou même l’emplacement des toilettes publiques lors d’une grosse manifestation. Ce site très complet se voudra aussi participatif, avec la possibilité de signaler des infractions environnementales.

Cette version plus avancée est attendue pour la fin 2023 ou début 2024 mais, d’ici là, cette plateforme est déjà disponible actuellement à Florennes et à Gerpinnes. Gratuitement.

> https ://public.odpp.be/