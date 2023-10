Charleroi-Thuin: Christophe Clersy (Ecolo) candidat pour mener la liste aux élections régionales 2024

L’appel aux candidatures vient de se clôturer. Et l’actuel député Christophe Clersy nous confirme avoir déposé la sienne. Comme c’est la procédure chez les Verts, une assemblée générale des membres tranchera le 9 décembre à venir. C’est elle, et elle seule, soit les adhérents au parti en ordre de cotisation, qui confirmera le choix, au terme d’une validation par le comité de liste et une séquence d’auditions avant le poll. "Chez nous, les présidents ne décident pas du casting électoral à la place des membres", sourit Christophe Clersy, qui enchaîne: "Je l’ai déjà clairement dit. J’ai envie de poursuivre mon travail à la fois de proposition au parlement et de contrôle de l’exécutif."

Poursuivre aussi la défense de Charleroi

Qu’attend-on d’un parlementaire ? La question sera au cœur du processus démocratique écologiste. Le néo-thudinien, qui vient de s’installer à Hourpes après avoir quitté la région de Courcelles, dit travailler avec un pied au parlement wallon et l’autre sur le terrain local, histoire de rester connecté aux réalités.

Au-delà du bilan de son mandat, il se sent lié par l’engagement politique pris vis-à-vis des citoyens qui ont soutenu les Verts en 2019: contribuer à booster les efforts de réduction de notre empreinte carbone. "Les rapports du GIEC, tout comme la succession de catastrophes qui n’épargne plus nos régions tempérées, nous appelle à cette grande responsabilité vis-à-vis des générations futures. Permettez-moi de souligner que le coût de l’inaction climatique est cinq fois plus élevé que celui de la lutte contre le réchauffement. Nous n’avons plus d’alternative: la transition est notre dernier salut.", martèle-t-il.

Aux côtés de la ministre de l’Environnement Céline Tellier, de ses équipes et du groupe Écolo au parlement wallon, Christophe Clersy dit avoir œuvré au projet de consigne sur les canettes à boisson, un processus qui fait déjà ses preuves en Allemagne et aux Pays-Bas.

Il déplore particulièrement le bashing, les attaques verbales, dont font preuve certains élus d’autres partis politiques envers le Pays de Charleroi. "Pour nous, aimer notre ville et notre région n’est pas une option, mais une profession de foi. La stratégie du chaos n’a jamais servi les intérêts du renouveau. Je ne pense pas que la critique de ce qui est fait ou doit se faire puisse suffire à faire un projet politique." La campagne aurait-elle déjà commencé ?