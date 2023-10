Le site "Gerpinnes.be" fait peau neuve

"La navigation était devenue trop complexe pour trouver rapidement une information et l’habillage du site web manquait de modernité", confie Julien Herman. Avec le concours de l’informaticien, Katia Sguario a consacré de nombreuses heures à moderniser le contenu de l’ancien site. "Gerpinnes.be" est doté d’une nouvelle charte graphique. L’investissement des deux agents a été conséquent mais il fut limité sur le plan financier grâce au soutien de l’intercommunale IMIO, qui mutualise l’informatique au service des pouvoirs locaux.

Adapté au smartphone

La page d’accueil permet d’avoir directement accès aux informations essentielles pour le citoyen via cinq onglets centraux: "E-Guichet", "Bulletin communal", "Enseignement", "Location de salles" et "CPAS". Elle est également agrémentée, dans la partie supérieure, de quatre menus déroulants: "Ma commune" (services administratifs, vie politique, mobilité, etc.), "Bouger & Découvrir" (folklore, tourisme, culture, sport, etc.), "Je suis" (jeune, parent, senior, nouvel arrivant, etc.) et "infos pratiques" (règlements, date de chasses, agenda, annuaire, etc.).

Ce nouvel outil lisible et performant, désormais adapté aux smartphones, est un excellent complément des réseaux sociaux qui favorisent l’interactivité avec les citoyens. "Nous poursuivons le développement du E-Guichet avec de nouveaux documents administratifs disponibles via ce canal. Autrefois payant, ce service devient gratuit", annonce Julien Herman.

Le citoyen peut donc effectuer sa demande depuis la maison avec un double avantage: un gain de temps pour la population et un gain de temps pour les agents qui peuvent se consacrer à d’autres tâches. La signature électronique devrait permettre, à moyen terme, de commander sa carte d’identité. Enfin, le site offre la possibilité de réserver une salle communale en ligne. Grâce à un calendrier d’occupation, l’internaute peut immédiatement connaître la disponibilité d’une maison de village.

www.gerpinnes.be