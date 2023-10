Montigny-le-Tilleul honore ses citoyens

Une fois encore, les autorités communales de Montigny-le-Tilleul ont tenu à mettre en avant des citoyens et des associations. “La soirée des mérites associatifs, sportifs et culturels est une grande occasion de faire se rencontrer des personnes qui ne se rencontreraient pas forcément venant d’univers différents. La remise des mérites et un rendez-vous où chacun peut se rendre compte de la richesse culturelle de notre région, des actions positives de nos associations et des performances et l’engagement de nos sportifs”, commente la bourgmestre Marie-Hélène Knoops.