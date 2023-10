Plan de mobilité à Ham-sur-Heure-Nalinnes: un pas vers plus de mobilité douce, mais quatre points précis posent encore question

Dans les faits, les conseillers d’Ham-sur-Heure-Nalinnes ont pris acte du document de 180 pages qui contient un diagnostic de mobilité du territoire communal mettant en évidence les enjeux et les dysfonctionnements majeurs, les objectifs à atteindre en matière de déplacements des personnes et des marchandises en matière d’accessibilité pour chacun des modes de déplacement, ainsi que les priorités à assurer pour les 10 ans à venir.

Le Plan inter-Communal de Mobilité (PICM) est un outil stratégique qui vise à faciliter la planification de la mobilité à l’échelle d’une commune.

La commune d’Ham-sur-Heure-Nalinnes possède encore quatre haltes ferroviaires en activité sur la ligne 132 Charleroi-Couvin. Selon les conclusions du bureau d’études Agora, il s’agit d’un réel atout pour la commune qu’il va falloir combiner aux autres modes de transport. Divers investissements publics sont en cours pour les chemins de fer et Ham-sur-Heure-Nalinnes doit soutenir ses arrêts.

Un débat manqué, selon la minorité

Le Plan intercommunal de mobilité a été approuvé moyennant des réserves sur quatre points précis.

Premièrement, la majorité MR/Les Engagés estime que les propositions de limitation à une vitesse de 30km/h ne sont pas cohérentes. Certaines voiries ne paraissent pas adaptées à cette limitation tandis que d’autres voiries sont passées sous silence.

Deuxièmement, la suppression du stationnement à la rue d’Acoz, bien qu’elle rendrait le trafic plus fluide, engendrerait une augmentation naturelle de la vitesse, et ce à proximité des commerces et d’une école.

Troisièmement, l’implantation de casiers colis et/ou d’un terminal logistique ne semble pas judicieuse dans une commune rurale ou semi-rurale telle qu’Ham-sur-Heure-Nalinnes.

Enfin, la coalition pense qu’interdire le stationnement à la rue Abel Dubray semble compliqué sur le plan pratique. Pour les parents des enfants scolarisés au sein de l’école communale de Ham-sur-Heure, ils seraient contraints de se garer au parking de la Cowarte, éloigné de l’implantation scolaire. En revanche, privilégier l’accès aux bâtiments scolaires par l’arrière de l’école pourrait être une piste à étudier.

La majorité estime aussi que l’aménagement de la rue Gendebien en SUL (Sens Unique Limité) engendrerait des complications de circulation dans le chef des riverains et n’améliorera ni la mobilité, ni la sécurité aux abords de l’école de Marbaix-la-Tour. La sécurisation des trottoirs par le placement de bollards et, le cas échéant, l’aménagement de la rue Tourette (proposé par la PiCM) en rue scolaire paraissent être des solutions plus viables.

La minorité a regretté qu’il n’y ait eu aucune commission communale organisée autour de ce plan. "Les remarques faites ne sont pas de nature à modifier de façon substantielle ce PICM et ces modifications auraient dû être faites plus tôt dans ce dossier", a déclaré Yves Escoyez (Cap Communal). Favorable à la mobilité douce, l’opposition a voté en faveur du texte en se ralliant au vote de la majorité.