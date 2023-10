Bus à Haut Niveau de Service: nouvelle charge du MR contre Les Engagés, à Gerpinnes

Cette fois, Valérie Deffontaine-Deurbroeck et Jean-Michel Celant, vice-président de la section MR, reprochent au bourgmestre Philippe Busine (Les Engagés) et à son équipe leur immobilisme politique face à ce projet de ligne entre Charleroi et le lieu-dit Ma Campagne. "Ils ont laissé au comité de quartier de Loverval le soin d’introduire à ses frais une action devant le conseil d’État, observent-ils. Ils n’ont pas essayé non plus de négocier en amont des aménagements pour sécuriser les 22 km de voiries régionales qui traversent la commune. Quant à la problématique de la fluidité du trafic avant, autour et après le Bultia, nous constatons qu’elle n’a fait l’objet d’aucune amélioration en 18 ans. En fait, Gerpinnes est perdante sur tous les tableaux. Le projet de BHNS l’expose à un accroissement du trafic de fuite sur le réseau secondaire et surtout au retour de la solution du trident."

Le MR n’est pas opposé à la création d’une nouvelle ligne de bus. "Au contraire, insistent ses représentants. Mais nous pensons qu’elle doit aller idéalement jusqu’à Somzée, et au minimum jusqu’au Bultia. Là où précisément, l’octroi de permis de bâtir a surdensifié la présence de constructions, empêchant l’élargissement du rond-point et le rendant dangereux." Pour Valérie Deffontaine-Deurbroeck et Jean-Michel Celant, "le bourgmestre et son équipe n’ont pas du tout protégé les intérêts de la population." Une remarque qui ne manque pas de faire bondir Philippe Busine, qui achève son troisième mandat au mayorat. "Heureux d’apprendre que le MR rejoint enfin une position que notre groupe défend depuis des années. Nous sommes en effet demandeurs d’une extension de la ligne jusqu’à Bertransart, un peu au-dessus du Bultia, où des capacités foncières permettent la création d’un parking P + R. Mais c’est un gouvernement PS-MR-Écolo (semblable au cartel communal d’opposition Horizons dans lequel évolue le MR) qui nous a imposé le projet de BHNS jusqu’à Ma Campagne. Nous n’avons pas vu ni entendu le MR de Gerpinnes sensibiliser l’exécutif à cette solution. Nous n’entendons jamais d’ailleurs la conseillère MR d’Horizons s’exprimer au conseil communal. Notre collège a introduit un recours auprès du ministre Willy Borsus (MR) contre le permis délivré. Et là encore, nous n’avons reçu aucune aide de la section locale du MR qui se montre si critique !"

Philippe Busine le réaffirme : pour lui, "le Park and Ride (P + R) de Ma Campagne est mal positionné. Il impose la création d’un demi-tour avec feu aux bus, avec des risques accrus pour la sécurité routière. Nous l’avons dénoncé mais le ministre ne nous a pas suivis ! Nous avons consulté notre avocate sur l’opportunité de contester le permis devant le conseil d’État. Mais les très faibles chances de victoire dans une procédure sur la forme plutôt que sur le fond nous en ont dissuadés. Cela ne ferait que nous déforcer auprès de la direction des routes du SPW qui porte le projet. Nous n’avons pas besoin de ça."

Le bourgmestre semble toutefois d’accord avec le MR sur un point: ce projet de BHNS ne résout en rien la question du charroi lourd qui arrive sur la N5 (des centaines de camions augmentent la charge de trafic). "C’est un sparadrap sur une fracture ouverte."

Valérie Deffontaine-Deurbroeck et Jean-Michel Celant disent travailler avec leur groupe à l’élaboration d’alternatives. À ce stade, ils trouvent prématuré de les dévoiler.