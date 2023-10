Elle dépose plainte pour harcèlement au commissariat, son ex l'y retrouve "juste pour avoir une discussion"

Le 25 février, la jeune femme a déposé plainte à la police de Gerpinnes contre son ex-compagnon. "Elle vient de mettre un terme à la relation, à cause des tromperies du prévenu", explique la substitute Malorgio. "Alors qu’ elle se trouve au commissariat, l’ex-compagnon se présente et supplie d'avoir une discussion avec elle." Poursuivi pour harcèlement, Jonathan, âgé aujourd’hui de 23 ans, admet sa culpabilité et fait preuve d’amendement: "J’ai été désagréable après notre relation. J’étais jeune et j’ai appris de mes erreurs ."