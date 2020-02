L'achat groupé d'énergie connait de bons résultats pour une première.

En fin d'année 2019, les familles thudiniennes étaient invitées à participer à l'achat groupé d'énergie afin de réduire leur facture.

La ville avait décidé de travailler avec l'opérateur Wikipower. Les achats groupés d’énergies (gaz-électricité, d’ampoules Led et de panneaux photovoltaïques) étaient destinés à tous les ménages et PME de la région. Ces achats groupés permettent d’économiser 225 euros en moyenne. Le principe est simple, plus il y a de consommateurs plus les prix obtenus seront avantageux.

Suite à cet appel, 328 ménages ont décidé de rejoindre l'achat pour au moins une des énergies proposées.

Quelques chiffres sont donnés par la ville: "La plateforme internet des achats, ensemble-thuin.be, a été consultée 3.830 fois. Les numéros dédiés pour les informations ont reçu 170 appels téléphoniques. Enfin, 186 souscriptions ont été réalisées pour un montant d’économies total de 22.709€. Pour une première, l’achat groupé de Thuin a connu des résultats très encourageants."