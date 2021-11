Le 30 août dernier, le prévenu a été retrouvé, déambulant nu comme un ver dans les rues d’Ham-sur-Heure/Nalinnes peu après 8h du matin. Trois heures plus tôt, Zelimkhan semblait pourtant calme et dans un état normal lorsque des policiers de la zone Germinalt sont intervenus au domicile familial sur demande de la compagne du prévenu, qui souhaitait quitter les lieux avec ses quatre enfants.

Zelimkhan en a traumatisé plus d’un durant sa ballade, notamment une voisine qui l’a découvert dans son jardin. « Elle a remarqué que ses chiens aboyaient à l’arrière de l’habitation. Elle a vu le prévenu nu et lui a demandé ce qu’il faisait là avant d’être agressé », expliquait Me Cloet, avocat de la victime. Avant d’être victime d’une agression… Zelimkhan s’est jeté sur la pauvre dame avant de l’étrangler et de mimer un acte sexuel.

Pour qualifier les faits, le parquet avait fait référence au célèbre film « Very Bad Trip ». La raison du changement soudain de comportement de Zelimkhan restera sans réponse… Poursuivi pour tentative de meurtre, outrage public aux mœurs et attentat à la pudeur, le prévenu écope de 5 ans de prison, avec un sursis probatoire partiel. C’est une année de moins que la peine requise par le parquet.