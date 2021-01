Se lancer dans l’agriculture peut faire peur, surtout pour les jeunes. Mais cela n’effraye pas Chloé Crémelie, 18 ans, originaire d’Acoz, un village de l’entité de Gerpinnes, qui va se lancer dans la production de fromages de chèvre. A son jeune âge, cette adolescente doit déjà s’occuper de vingt chèvres. Ce qui demande beaucoup de travail. "J’ai toujours bien aimé les animaux. L’année passée, lors de mes études, j’ai eu l’occasion de faire un stage dans une fromagerie. C’est à ce moment-là, que je me suis dit que c’était ce que je voulais faire. Néanmoins, je ne voulais pas me lancer dans l’élevage de vache laitière. Donc je me suis dit pourquoi les chèvres", explique Chloé Crémelie.

Le monde agricole, de l’élevage et de la ferme est bien connu de la part de cette jeune fille. Elle peut aussi compter sous le soutient inconditionnel de ses parents. "Dès qu’elle nous a parlé de son projet, nous l’avons directement encouragé. Nous allons l’aider à se lancer. Nous sommes très fières d’elle", déclare avec joie Anne, la maman de Chloé.

C’est à partir de la fin du mois de mars, début du mois d’avril que Chloé Crémelie commencera sa première production. "Dans un premier temps, il y a aura du yaourt, du fromage de chèvre frais. Puis viendra aussi la production de glace. Tous ces produits seront vendus à la ferme" ajoute-t-elle.

Voici donc le beau projet de cette jeune fille qui rappelons-le n’a que 18 ans.