Bernard est agriculteur. Éleveur, plutôt, mais il cultive aussi ce qu’il fait manger à ses bêtes sur sa ferme de 125 hectares située à Yves-Gomezée. Avec son frère Alain, ils tiennent la ferme de Crèvecoeur, où ils produisent de la viande et des produits laitiers. Si les Anciaux sont fermiers de père en fils, c’est animés d’un amour certain pour la terre que Bernard et Alain se sont volontairement détournés du "toujours plus" qui règne peut-être trop souvent l’agriculture occidentale.

"On essaye d’être autonomes, en cultivant ce qu’on fait à manger à nos vaches. J’ai aussi quelques poules et cochons, un peu comme ce qui se faisait dans le temps", explique Bernard. Il a arrêté de donner du soja à ses bêtes pour plutôt cultiver des céréales, qui servent à produire du foin, du lupin, des pois et de l’herbe. Résultat, quand la crise de la dioxine s’est produite, il a été le seul éleveur du coin à ne pas avoir été concerné, dit-il fièrement.