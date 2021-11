Ces derniers jours, le nombre de personnes positives à la Covid s'est envolé. Afin de lutter contre cette augmentation, les autorité communales ont décidé d'adopter des comportements limitants les risques de contagion.

Concrètement, les réunions du conseil communal se font désormais en distanciel par visioconférence.

L’évolution rapide de l’épidémie et les nouvelles mesures prises par le Codeco obligent également l’Administration à être attentive aux mesures à prendre pour limiter au maximum la diffusion du Covid au sein des bureaux et de son personnel tout en assurant la continuité des services publics. Dans ce contexte, le Collège communal a décidé d’imposer le travail à bureaux fermés et sur rendez-vous pour les services accessibles au public et ce, à partir du lundi 29 novembre.

Les services concernés sont le service Population-État civil et celui de l’Urbanisme – Aménagement du territoire.

La prise de rendez-vous pour le service Population-État civil se fait aux numéros suivants : 071/55.94.01 – 071/55.94.02 et 071/55.94.03. Pour le service Aménagement du territoire : 071/55.94.33.