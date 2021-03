La taverne "Le 1900", située à proximité de l'écluse à deux pas de l'Abbaye d'Aulne, entre en démolition ce lundi. Sur place, l'entrepreneur chargé de la démolition a commencé à enlever l'amiante présente dans les murs, un travail méticuleux qui durera encore plusieurs jours. Puis les matériaux à récupérer le seront, et enfin l'ordre d'abattre définitivement le bâtiment sera donné.

C'est la fin d'une longue histoire. Le Pavillon Vert a connu une belle vie, mais sa mort se fait dans la douleur : plusieurs tentatives de sauver le bâtiment ont vu le jour ces dernières années, mais les échecs répétés, et peut-être l'absence de réelle volonté aussi, ont fini par avoir raison du 1900.

En 2007, la dernière occupante des lieux décédait, laissant derrière elle des souvenirs... mais aussi une action en justice : un litige opposant les héritiers et la région wallonne quant à la possibilité d'un bail commercial (c'est un bâtiment public) a laissé les lieux à l'abandon jusqu'en 2012, puisque personne ne s'occupait plus de l'entretien durant le procès.

En 2012, le Schéma de Développement Touristique de l'Abbaye d'Aulne prévoit la démolition du bâtiment. Mais c'était sans compter sur Luc Fouarge, directeur du COGA, et Philippe Bruyndonckx, directeur de l'Institut Royal Saint-Exupéry. Tous les deux travaillant dans la rue du Pavillon Vert et s'agitent: le premier a créé un groupe pour la sauvegarde des lieux, puis a interpellé Paul Furlan, ministre du Tourisme, qui aurait promis "une asbl pour gérer l'île et l'avenir du Pavillon". Le second est allé démarcher Carlo Di Antonio, ministre du Patrimoine, qui budgétise 54.000€ pour entretenir le bâtiment (quelques travaux de papier peint auront lieux) en attendant une reprise commerciale, puisqu'une inspection donnait le bâtiment "en bon état général correct".

Puis... rien. Jusqu'en 2016, le bâtiment vieillit, et est inoccupé. Un appel à projets pour trouver un repreneur est mis en place, et des cabanons autour son enlevés et un élagage a lieu. Mais Philippe Bruyndonckx juge l'appel à projets inintéressant: "ça demanderait d'investir énormément, pour avoir une concession de 12 ans renouvelable une seule fois. Personne ne se lancerait là-dedans."

Sans marque d'intérêt, le bâtiment est finalement marqué "à démolir" en 2018 par le SPW. La Ville de Fontaine-l'Evêque (le bâtiment est situé à Leernes) et le Fonctionnaire Délégué s'y opposent, mais le SPW obtient le permis démolition auprès du gouvernement wallon après un recours qui a duré deux ans. Nous voilà en janvier 2020, toujours sans repreneur ni projet, et un permis de démolition.

On en vient à ce lundi, quand la démolition a commencé : "Aujourd'hui il n'y a plus rien à faire, il faut le reconnaître. Le bâtiment risque de s'effondrer, il est trop tard", regrette Philippe Bruyndonckx. "Mais en 2012, quelque chose aurait probablement pu être fait. Ce dossier a suscité beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux, mais presque personne n'a pris son bâton de pèlerin pour interpeller les ministres qui se sont succédés, et personne n'a sorti son portefeuille pour s'engager dans un projet commercial sur place. Et puis il n'y a pas eu non plus, je pense, de réelle volonté politique de sauver ce bout d'histoire, vu que les appels à projets n'étaient jamais raisonnables pour des investisseurs potentiels. C'est triste."