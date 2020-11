Ce n’est pas parce que cette année ses caravanes aménagées et uniques ne sont pas autant sorties que les années précédentes qu’il ne faut pas compter sur Alexis Fronistas. En effet, le Thudinien s’est fait remarquer en devenant le grand lauréat de la 15e édition du concours national la Vitrine de L’artisan 2020.

À ce titre, Alexis Fronistas de La Caravane Passe a été récompensé par le Comité pour l’originalité de son projet mais aussi pour la qualité de son travail. Il représente aux yeux du jury un modèle pour l’artisanat belge. À la tête de son entreprise de construction et de location de caravanes thématiques, il a su s’imposer dans sa région avant de s’exporter au-delà de ses terres thudiniennes.

Âgé de 28 ans, Alexis est ce qu’on appelle un "self made" c’est-à-dire qu’il s’est fait tout seul. Il a pris le temps de penser à un projet correspondant à ses valeurs et ses envies pour les transformer en compétences et ainsi faire prospérer son entreprise. Ses débuts, il les doit à une passion pour le bricolage et un acharnement à mener à bien ses projets tout en se faisant remarquer positivement.

Depuis quelques années, La Caravane Passe est devenue un des partenaires essentiels de bon nombre d’organisateurs d’événements de la région. Que ce soit en mode cabine de DJ, en bar, ou en bureau, le Thudinien a su proposer une solution originale et rapide pour tout type d’événement. En tant que grand lauréat de l’année 2020, Alexis a reçu la somme de 3 000 euros.