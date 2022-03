L. C.

Qui dit vrai, qui dit faux ? Le 21 avril prochain, le tribunal correctionnel de Charleroi aura tranché entre la version d'André, un jeune homme d'une vingtaine d'années inconnu de la justice, et la version d'un témoin, présent lors du comportement suspect du premier cité, le 23 juin dernier à Gerpinnes. Ce jour-là, à la suite d'un incident au sein de son internat, André est plutôt énervé et confirme aisément avoir cassé la vitre d'une voiture à l'aide d'une brique.

Mais ce que conteste le jeune homme, c'est d'avoir embarqué le sac se trouvant dans la voiture, avant de le remettre à sa place quelques instants plus tard. Pour le parquet, André a bien commis un vol avec effraction. Un témoin des faits est formel : il a vu André briser la vitre, s'emparer du fameux sac avant de le remettre dans la voiture. « Et la description vestimentaire fournie par ce témoin concorde avec la tenue portée par le prévenu au moment de son interpellation, non loin de l'endroit des faits », confirme la substitute Marr.



Vu l'absence d'antécédent judiciaire d'André, cette dernière ne s'oppose pas à lui octroyer une peine de probation autonome ou une suspension probatoire du prononcé, avec une formation en gestion de la violence. La défense opte plutôt pour une suspension du prononcé. Jugement le 21 avril.