Les noces d’or de Montigny-le-tilleul (30 août) et de Landelies (durant la ducasse D’jean)

Vinyl mania (septembre) ;

C la fête, l’accueil des citoyens et la brocante (12 septembre) ;

La ducasse D’jean (en concertation avec le comité, les gilles et les cafetiers) ;

La semaine du bien-être animal (octobre).

La bourgmestre de Montigny-le-Tilleul, Marie-Hélène Knoops, vient d'annoncer la décision communale d'annuler les événements organisés par les autorités publiques et ceux auxquels la commune participe., note-t-elle.

Pour la ducasse D'jean, qui rassemble d'habitude plus de 200 personnes, "nous avons décidé avec le comité, les filles et les cafetiers de reporter à l'année prochaine. C'est un événement très festif, on s'y amuse bien et on boit, du coup c'était plus prudent", ajoute Marie-Hélène Knoops. "Même si les mesures fédérales ne sont prévues que jusqu'à fin août, il fallait décider maintenant, parce que la ducasse, qui devait se tenir fin septembre, nécessite beaucoup d'organisation à l'avance."

Si les événements privés ne sont pas interdits, la bourgmestre appelle clairement ses citoyens à "faire preuve de civisme et prendre leurs responsabilités : il faut éviter les rassemblements de masse, et ce même si les mesures autorisent les rassemblements en extérieur jusqu'à 200 personnes. Il devait y avoir une compétition hippique ce week-end, les organisateurs ont d'eux-même décidé d'arrêter vu les annonces fédérales. C'est un bon exemple! On ne veut pas interdire ces rassemblements, mais il faut au moins se poser la question d'une potentielle annulation."