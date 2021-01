Un nouveau projet vise les sentiers de l’Eau d’Heure. Celui-ci est mené par l’ASBL Contrat Rivière Sambre et Affluents en partenariat avec Igretec, Charleroi Métropole et six communes à savoir : Froidchapelle, Cerfontaine, Walcourt, Ham-sur-Heure-Nalinnes, Montigny-le-Tilleul et Charleroi. L’objectif est de relier Charleroi au barrage de l’Eau d’Heure en passant le long de l’Eau d’Heure. "C’est un projet ambitieux dont les six communes traversées par l’Eau d’Heure souhaitent le mener à bien. Les bourgmestres et quelques échevins se sont rencontrés. Ils ont désigné un promoteur de projet", déclare Pierre Minet, échevin de la mobilité et de l’urbanisme à Ham-sur-Heure/Nalinnes.

Le but est d’avoir des sentiers ou chemins qui sont les plus proches possibles de l’Eau d’Heure. Ceux-ci doivent aussi permettre une circulation dédiée aux piétons et aux cyclistes. "A certains endroits, les pistes devront se séparer. Si par exemple, des sentiers sont trop étroits pour le passage des vélos, nous devrons trouver des déviations. Tout en respectant la règle de rester le plus près possible de l’Eau d’Heure", ajoute l’échevin.

La commune de Ham-sur-Heure/Nalinnes a profité de ce dernier pour en répondre à un autre : "Commune pilotes Wallonie cyclable 2020". Les candidatures devaient être transmises au plus tard le 31 décembre 2020. "Les six communes vont introduire une demande de subsides pour la partie cyclable. En ce qui nous concerne, nous avons mis en évidence un besoin essentiel dans le cadre des pistes cyclables : c’est de relier la gare de Ham-sur-Heure au château communal", enchérit-il.