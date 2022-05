La troisième chambre correctionnelle de la cour d'appel du Hainaut a condamné, mardi, un habitant de Jumet à une peine de quatre ans de prison, assortie d'un sursis probatoire de quatre ans pour ce qui excède la détention préventive, pour des coups et blessures ayant entraîné une incapacité de travail de plus de quatre mois. En première instance à Charleroi, le prévenu avait été condamné à une peine de six ans de prison ferme pour une tentative de meurtre. La cour a estimé que l'intention d'homicide faisait défaut pour confirmer le jugement.

Le 19 octobre 2019, le prévenu a porté des coups de couteau à un homme sur le parking d'une taverne à Ham-sur-Heure (Hainaut), lors d'une querelle. Des clients du bar reprochaient au prévenu ses problèmes de flatulence.

Selon l'avocat de la défense, le prévenu avait appris, le matin des faits, qu'il allait être papa. Après avoir fêté cela au restaurant avec sa compagne, le couple s'est rendu dans une taverne où se tenait un anniversaire. Objets de moqueries, le prévenu et sa compagne ont quitté les lieux.

Deux hommes les ont suivis sur le parking et une bagarre a éclaté. Le prévenu a déclaré qu'il s'était senti agressé et il a porté des coups en faisant usage d'un couteau qu'il utilise dans le cadre de ses activités professionnelles. Il a frappé un homme à trois reprises, le blessant au bras et au thorax, de manière superficielle.

Le prévenu a passé cinq mois en détention préventive.