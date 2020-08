Samedi 15 août, de 14h30 à 17h30, la cour de la ferme du Martin-Pêcheur va s'animer. On y retrouvera les fruits et les légumes bio des jardins de Dim & Pat , les produits de la ferme de Stéphane et Stéphanie, la viande bio de l’Escafène, jus de pomme et pétillant de sureau de Philippe et Marilou, les pâtés et l’escavèche de Tonton Alex, les confitures bio, thé et tisanes d’Isa, le miel de Xavier, les fromages de la ferme du Lumsonry, les épices et le rhum – saveurs Mada, les « Energy balls » friandises bio de « Super Bon »...

Avec la collaboration de la Commune de Montigny-le-Tilleul, des mesures de sécurité exceptionnelles restent de mise pour que ce troisième marché : le masque sera obligatoire pour le public (à partir de 12 ans) comme pour les artisans, un sens unique sera instauré et du gel hydroalcoolique sera disponible partout ... Comme en juillet, il y aura bien un bar sans de consommation au comptoir, mais à table seulement – chacun sa bulle – bien entendu on ne sera pas obligé de garder le masque pour déguster les boissons bio ou du terroir, mais il faudra le remettre pour faire ses courses.

Quand ? Les marchés de 2020 auront lieu tous les troisièmes samedis du mois, de juin à octobre, de 14h30 à 17h30. Et un dernier marché “d’hiver” aura probablement lieu en décembre à la salle Laloyaux de Landelies.

Où ? Le marché du mois d’août se tiendra comme d’habitude dans la cour de la ferme du Martin-Pêcheur au 299 rue de Bomerée à 6110 Montigny-le-Tilleul – entrée latérale au début de la rue des Flanolles – un parking se trouve à proximité, le long des étangs Renson.