Ce lundi 26 juillet, au matin, un employé qui allait entamer sa journée de travail au sein de la bijouterie l'Or et l'Heure à la rue de Gozée à Montigny-le-Tilleul a alerté la police de la zone Germinalt après avoir découvert que le magasin venait d'être visité par des voleurs. D'après le parquet de Charleroi, le vol remonterait à 4h du matin durant la nuit de dimanche à lundi.

"Les voleurs sont passés par l'arrière et ils sont montés sur le toit d'une camionnette appartenant à l'établissement voisin pour accéder au toit de la bijouterie", détaille le parquet de Charleroi, avisé des faits.

Les voleurs ont retiré l'isolation et des lattes métalliques pour pénétrer à l'intérieur du commerce. "Plusieurs vitrines ont été forcées. Les auteurs sont repartis avec des bagues, des chaînes et des pendentifs ainsi que plusieurs bijoux en or." Selon le parquet, une trentaine de bijoux ont été dérobés.