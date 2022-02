Depuis 2017, "Wallonie en Fleurs" valorise ceux et celles qui mettent leur savoir-faire au service de l’amélioration du cadre de vie. Le label récompense les aménagements de l’espace public favorables à la biodiversité.

La participation est ouverte à toutes les administrations communales et associations locales situées sur le territoire wallon. Aujourd’hui, cela ne représente pas moins de 83 villes et villages fleuris!

Le label s’inscrit dans une démarche qui permet aux participants d’améliorer la qualité de vie de leurs communes, de développer l’économie locale, de favoriser la cohésion sociale et d’agir en faveur de la protection de l’environnement. Les communes récompensées peuvent afficher un panneau signalétique affichant le niveau de leur labellisation à l’entrée de leur territoire. Avec ce label de 1, 2 ou 3 fleurs, les lauréats bénéficient d’un chèque-cadeau d’une valeur de 500, 750 ou 1.000 euros pour les communes, et de 250, 350 ou 500 euros pour les associations locales, à faire valoir auprès des "Artisans du Végétal", des producteurs membres du réseau Horticulteurs et Pépiniéristes de Wallonie.

Pour la cinquième édition, ce sont 44 communes et 9 associations locales qui ont participé. Parmi elles, deux communes du sud-Hainaut voient leurs efforts de fleurissement récompensés. Pour sa première participation à "Wallonie en fleurs", Beaumont entre ainsi dans le cercle des communes labellisées, tandis que Thuin, qui détenait déjà le trophée "1 fleur", obtient "2 fleurs" pour 2021.