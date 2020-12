L'initiative est aussi sympa que l'année est triste et malheureuse pour de nombreuses personnes : les six infirmières de SAD Beaumont Emysoin ont décidé de redoubler d'efforts pour offrir un réveillon de Noël digne de ce nom à leurs patients.

"Les patients sont malades, alités, parfois en phase terminale... et avec la Covid, ils ne voient personne, ou presque. Déjà en temps normal, les infirmières à domicile font malheureusement office de famille pour beaucoup de gens, même moi il m'arrive d'aller faire des courses pour l'un ou l'autre patient de mon épouse, ou d'aller réparer une serrure, installer un appareil, etc.", note David Baddi, le mari d'Emilie Pierson - une des infirmières à domicile.

Pour marquer le coup et offrir "un peu couleurs à Noël", les infirmières ont lancé une cagnotte, avec des commerçants et des membres de leur famille. Ensemble, elles prépareront un repas de fête : deux terrines de foie gras, avec des poires aux airelles en entrée. En repas, un pavé de dinde et gratin dauphinois, sans oublier une part de bûche en dessert. "On va cuisinier tout cela ce mercredi, puis on ira en tournée jeudi - le 24, de 13 à 17 heures - distribuer les repas aux patients", note encore David Baddi.

Une entreprise locale, Le Tartare, a mis à disposition des infirmières ses infrastructures, et leur a proposé son camion frigorifique. "On doit aussi remercier les coups de main qu'on a reçus de Binche-Soin, notre pendant à Binche, et de Tarifica-Soin qui s'occupe tout au long de l'année de nos tarifs et des remboursements des mutuelles", nous précise-t-on. "Sans eux, on n'aurait pas pu mettre en place cet élan de solidarité pour nos patients."

Un cadeau a aussi été prévu pour les médecins, pharmaciens et kinés de la région de Beaumont, avec qui les infirmières collaborent : "ils ont aussi beaucoup bossé, et souffert de la crise. On voulait mettre un peu de baume au coeur dans la région pour marquer les fêtes de fin d'année !"