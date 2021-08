Dans la chaîne de la viande, face aux grands groupes et la grande distribution, il fallait un outil performant. Et local, parce que le meilleur prix, pour un agriculteur, est obtenu quand il vent directement sa viande lui-même.

Biobeef, qui sera prêt en novembre 2021, vise à fournir un service complet aux éleveurs intéressés: du transport de la carcasse à la découpe, en passant par le conditionnement et le retour à la ferme, ou le stockage en chambre froide. "L'atelier sera également en capacité d'effectuer la découpe et le conditionnement de volumes plus importants, notamment pour l'abattoir de Beaumont quand il sera opérationnel."

Et les trois associés en profiteront pour vendre la viande de leur élevage dans une boucherie bio. Porc, boeuf, mouton seront vendus directement au client, mais aussi aux restaurants, collectivités et magasins spécialisés. Le tout à côté de l'atelier de découpe, sur la chaussée de Charleroi 117 à Strée.

"Une épicerie bio prendra place à côté de la boucherie, elle est déjà bien connue des locaux puisqu'il s'agit D'Ici et d'Ailleurs installée à Rance depuis une dizaine d'années." Un site web sera mis en ligne pour commander ses produits à la boucherie et à l'épicerie, dans un seul et même panier, pour enlèvement ou livraison.