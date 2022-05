Beaumont: solidarité avec les familles ukrainiennes Thudinie – Gerpinnes Seb.G. Les familles ukrainiennes et leurs accueillants se retrouveront le 28 mai pour un moment convivial. © D.R.

L’ASBL Oxyène, avec le soutien de Cap 48 et du doyenné de Beaumont, organise le samedi 28 mai une journée pour permettre aux familles ukrainiennes de la région et leurs accueillants de se retrouver et partager des moments ensemble. Accès gratuit. Accueil à 11h, à la salle paroissiale, rue Maurice Léotard (derrière l’église). De 11h15 à 12h30 : table de conversation et partage ; de 12h30 à 14h : repas. Un coin peinture et création de carte postale pour les adultes et un coin bricolage et jeux pour les enfants seront à disposition.