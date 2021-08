Il remet donc le couvert en 2021 pour une nouvelle marche. "Ce ne sera pas le même parcours que l'année dernière, j'ai changé pour que les gens puissent plus facilement me suivre s'ils le souhaitent", nous explique-t-il par téléphone, peu après avoir fait du repérage pour établir le parcours. "Je voulais faire 30km d'un coup, mais c'est trop pour les gens, et beaucoup ont déjà exprimé l'envie de m'accompagner. On va donc faire plusieurs boucles."

Le 19 septembre prochain, il partira donc du beffroi de Thuin à 9 heures, pour une boucle de 5km dans la ville avant de revenir au beffroi. Il enchaînera immédiatement sur une deuxième boucle de 3km dans les bois de Thuin, et repartira - probablement seul ou accompagné seulement de marcheurs aguerris - pour faire les 22km restants vers les villages alentours. "C'est l'occasion de découvrir Thuin pour celles et ceux que ça intéresse, tout le monde est bienvenu pour m'accompagner pour 5, 8 ou 30 kilomètres. Et peut-être faire un don, aussi."

"J'avais à nouveau mis un objectif à 1000€, mais on y est très vite arrivé, du coup j'ai augmenté. J'aimerais arriver à 2500 ou 3000€", nous confie le sexagénaire. "Parce que comme dans beaucoup de choses, l'argent c'est le nerf de la guerre. Mais donner 1€ c'est déjà bien, et même seulement parler de la problématique à laquelle s'attaque Viva for Life est important, parce que les gens se sont habitués aux chiffres horribles : un enfant sur quatre vit dans la pauvreté. C'est inacceptable dans un pays riche, dans un pays développé. Un jour, une dame de 94 ans que je ne connais pas m'écoutait expliquer mon projet de marche à son voisin. Elle m'a appelé quelques heures après pour me demander où j'habitais, et elle a marché, à pied et à son âge, jusqu'à chez moi pour me remettre une enveloppe contenant 30 euros. Elle m'a dit : "c'est pour les enfants", ça m'a énormément touché."

Pour Bernard Hubert, c'est important aussi que les gens sachent où va leur argent. La précédente édition avait aidé à financer 151 projets en Wallonie et à Bruxelles qui aident directement les enfants, dont 16 sur la région de Charleroi et la Botte du Hainaut.