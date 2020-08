Le prochain projet des deux gérants est la création de deux escape games. Cependant, à cause du coronavirus, les travaux ont malheureusement pris du retard.

Plus tard, on y retrouvera donc une escape room en réalité augmentée avec des hologrammes, il faudra échapper aux aliens dans l’espace. La deuxième escape room sera en réalité virtuelle, les participants se trouveront dans un vaisseau spatial. L’espace a déjà été imaginé, le projet n’a plus qu’à être exécuté.

Ils créeront également des jeux de la marque Space Battle Academy. L’idée est d’avoir un maximum de jeux à eux. Pour l’instant, il y en a quatre qui sont imaginés, un qui est en cours de création de prototype, et un où le coût a été estimé.

De plus, la Space Battle Academy organise régulièrement des tournois de jeux vidéo. Parfois des jeux en réalité virtuelle, parfois sur console ou sur ordinateur. Ce dimanche, un tournoi de tennis en réalité virtuelle avait lieu. Alors que vendredi prochain, au soir, ce sera un tournoi Fifa sur console. Il est possible devoir ces tournois d’E-sport en direct en vidéo ou bien quelques jours plus tard !

Les projets y sont nombreux et la Space Battle Academy deviendra bientôt le lieu préféré des gamers et de ceux qui le deviendront.