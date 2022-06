Vers minuit et demie dans la nuit de dimanche à lundi, un conducteur seul à bord de sa petite Opel Corsa venait de Beaumont vers Charleroi, sur la N53 à Donstiennes. Pour une cause inconnue pour l'instant, il a dévié sur sa gauche, traversé la chaussée, et évité de peu un platane pour escalader un talus à la place. Dans sa course, un deuxième platane est passé à quelques centimètres du toit de l'habitacle, puis le véhicule est retombé avant de s'immobiliser juste devant un troisième platane.

Le conducteur semble avoir eu beaucoup de chance, même s'il est blessé et a été transporté à l'hôpital de Lobbes par les pompiers de Thuin : il ne s'est pris aucun obstacle "bloquant" qui l'aurait violemment immobilisé d'un coup sec. La police locale Germinalt s'est chargée du constat. Dépannage : ACF Motors.