A Bouffioulx, le cours d'eau a débordé. Les gens essayent de sauver ce qu'ils peuvent. Les bouches d'égout renvoient toute l'eau. Tout est coupé. Il est impossible de se déplacer de Châtelet à Gerpinnes.

Tout le personnel communal a été réquisitionné et est sur le pont pour aider la population. Il veille aussi à la situation, à laquelle les ouvriers communaux ne peuvent plus rien faire. Tout le monde est là en tant qu'observateur. La nature est trop forte à tout ce qui est envisageable d'entreprendre.

L'un des responsables nous confiait qu'à part attendre que cela descende et d'aider les gens, il n'est plus possible de faire quoi que ce soit à part de sauver ce qui est sauvable.

De plus, à Gerpinnes le château d'Acoz est complètement sur eaux.