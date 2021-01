En 2016 et 2017, Bruno a déjà été condamné pour des histoires liées aux produits stupéfiants à 30 mois et 5 ans de prison. Ce dernier comparaissait, une nouvelle fois devant la justice pour sa dépendance aux produits stupéfiants. Bruno avait admis avoir détenu du cannabis à la prison d’Ittre et de Jamioulx. Le 25 juillet 2018, le détenu avait réussi à obtenir 58 gr de cannabis lors d’une visite de son père. Quelques mois plus tard, c’est à la prison de Jamioulx qu’on découvrait 9 gr de cannabis sur Bruno.

En état de récidive vu les deux condamnations, une peine de 15 mois de prison ferme était requise contre le trentenaire. Pour qu’il comprenne enfin qu’il doit cesser son comportement, Bruno est condamné à 10 mois de prison ferme.