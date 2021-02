Le secteur culturel est à l’arrêt depuis de nombreux mois. Cependant beaucoup d’initiatives ont été élaborées pour aider ce domaine à se réinventer. Il n’est pas question de laisser la culture au placard.

C’est au tour du Centre culturel de Gerpinnes de venir au secours de ce secteur en péril en lançant durant ce mois de février sa première C-Box, une boîte créative, livrée à domicile.

Le concept de la C-Box est simple : il s’agit d’une boîte à l’intérieur de laquelle se trouvent tout le matériel et les tutos nécessaires pour réaliser une animation créative dédiée aux enfants et aux adultes. De plus, cette box contient aussi des ingrédients pour fabriquer un produit cosmétique.

La C-Box sera disponible uniquement sur réservation via le site web du Centre culturel de Gerpinnes durant le mois de février au prix de 20 €.