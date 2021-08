A partir de ce 1er septembre, différents ateliers seront accessibles pour les adultes au centre culturel de Gerpinnes. Cette année, il y a de la nouveauté !

Parmi les nouvelles activités proposées, on trouve un atelier d’origami décoratif où l’art du pliage n’aura plus aucun secret pour les participants inscrits. Un atelier d’initiation à la photo fait aussi son apparition sur la liste des nouveautés ainsi qu’un atelier d’écriture.

A côté de ces nouveaux ateliers il est toujours possible de s’inscrire à d’autres ateliers mêlant bien-être et découvertes : un atelier de sophrologie, de yoga, de tricot, des cours l’alphabétisation, d’art floral et culinaire.

Bien entendu, le centre culturel gerpinnois propose également toute l’année des ateliers spécifiquement destinés à la jeunesse.

Renseignements et inscriptions : 071/50 11 64 ou https://www.gerpinnes.tv/agenda/