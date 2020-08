Alors que la rue Léopold II se termine à peine, c'est parti pour un nouveau chantier à Thuin. C'est au tour de la Place Albert 1er d'entrer dans la phase des travaux dès ce jeudi 19 août.

Le chantier durera jusqu'au 31 août. Le but est que tout soit terminé pour la rentrée scolaire. Si jamais des parties ne seraient pas achevées, elles seront traitées durant les prochaines vacances scolaires pour éviter les embarras de circulation.

Le chantier consistera à remettre en place les pavés. Le temps de pose et de séchage est plus long que pour du tarmac, c'est pour cette raison que les travaux dureront plus longtemps que pour la rue Léopold II.

Durant le temps des travaux, des feux de signalisations seront installés pour permettre une circulation en alternance. Quant aux commerces, ils seront toujours accessibles.