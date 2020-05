Stéphanie et Dominique, en couple, sont poursuivis pour plusieurs vols simples entre janvier 2018 et décembre 2019.

Une à deux fois par semaine, le couple se rend dans les grandes surfaces et plus précisément dans les Colruyt, le magasin favori du couple. Stéphanie et Dominique se ruent dans le rayon alcool et volent des bouteilles d’alcool.

Lorsque le vol est commis, le couple quitte les lieux pour se rendre dans différents night shops et tente de vendre le butin, espérant dégager assez de bénéfice pour vivre aisément. Stéphanie et Dominique sont en proie à des difficultés financières.

Une peine de deux ans de prison ferme a été requise contre Stéphanie, connue pour trois antécédents judiciaires, dont deux vols. La substitute Loosen a requis une peine de 3 ans de prison contre son compagnon, connu pour dix antécédents de vols.

Jugement pour le 8 juin.