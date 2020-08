Pour la culture, le confinement a été une dure épreuve. Il a fallu trouver des alternatives pour ne pas se faire oublier du public malgré une fermeture de saison précoce. Le Centre Culturel de la Haute Sambre avait fait le nécessaire pour rappeler aux citoyens que la culture est encore présente. Si le personnel était en télétravail et le centre culturel fermé, cela ne les empêchait pas d’organiser des activités grâce à la nouvelle technologie. C’est ainsi que des ateliers en live étaient diffusés afin d’occuper les citoyens pendant le confinement. "Ça a bien fonctionné, donc on continuera à partir du mois de septembre. Ces ateliers en live permettent de toucher un public plus large", explique la directrice faisant fonction, Fabienne De Vuyst. Aujourd’hui, en période de déconfinement, le personnel est revenu sur le site et le centre culturel est à nouveau ouvert au public, notamment pour les stages.

À quelques semaines de la rentrée, le centre culturel se prépare comme il peut. Le public est en demande : "Les associations nous contactent déjà pour venir, les animateurs des ateliers sont très demandeurs et les participants sont également présents." Au mois de septembre, les ateliers recommenceront. Il y a cependant quelques changements comme une inscription obligatoire et les règles sanitaires à suivre comme partout. Grande étape, le nouveau directeur prendra fonction le 1er septembre. Cela permettra au Centre Culturel de développer son offre pour cette saison. La priorité sera de trouver une solution pour accueillir les arts de la scène. "La salle de Thuillies est encore en travaux, on est donc bloqué au niveau de la programmation pour les arts de la scène car nous n’avons pas d’endroit adéquat qui peut accueillir assez de spectateurs. Nous pouvons faire un peu de délocalisationS à Lobbes ou Merbes-le-Château, nous allons voir."

Pour la directrice, il y a toujours une peur de refermer les portes du Centre Culturel, cependant il faut vivre avec : "On a une crainte avec le Covid-19, on sait que c’est plus facile de reconfiner la culture que l’économie. Mais on avance, on doit continuer comme si de rien n’était."