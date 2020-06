On le sait, dans un chantier tout n’est pas toujours couru d’avance, et il faut garder en tête qu’on n’est pas à l’abri d’une mauvaise surprise. Il est d’ailleurs conseillé de toujours prévoir 15 % de plus sur son budget, justement pour les imprévus. Mais pour la réfection de l’allée des Bouleaux, aux Flaches, on ne s’attendait pas à ce que ces 15 % se transforment en 410 % : le chantier annoncé à 940 000 euros aura finalement coûté près de 4,8 millions aux caisses de la commune de Gerpinnes !

Et on ne peut pas accuser la commune d’avoir mal géré son chantier : il s’agit juste d’un cumul de malchance et de soucis. En 2017, elle décide de (...)