Du 24 au 30 août, des travaux auront lieu sur la ligne 132 Charleroi-Couvin. Infrabel procédera au renouvellement de l'infrastructure, aucun train ne circulera donc sur cette ligne.

Ces travaux sont réalisés en période de vacances scolaires pour impacter le moins possible les voyageurs. Les trains seront remplacés par des bus, il réalisera le même trajet et les mêmes arrêts. Cependant, il ne pourra pas s'arrêter à Beignée à cause de l'inaccessibilité pour le bus.