Charleroi-Métropole a fait le point, à Walcourt, sur les projets qu’elle soutient dans les domaines de la mobilité, de l’alimentation et du tourisme.

Charleroi-Métropole est un vaste territoire d’une superficie de plus de 2000 km2 regroupant plus de 600000 habitants issus de trente communes namuroises et hennuyères. "Tous les six mois, nous réunissons la conférence des bourgmestres dans le but de faire le point, avec eux, sur les études et projets soutenus par Charleroi-Métropole (CM)", explique Delphine Reman, chargée de projet au sein de l’institution.