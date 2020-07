Le chaînon manquant entre Acoz et Châtelet va être aménagé.

Flâner en bord de Sambre à Châtelet et poursuivre la promenade à vélo ou à pied jusque Bouffioulx, Acoz et même Gerpinnes : ce sera bientôt possible.

En présence du ministre wallon de la Mobilité Philippe Henry (Ecolo), de son alter égo fédéral François Bellot (MR) et des bourgmestres de Gerpinnes et Châtelet Philippe Busine (CDH) et Daniel Vanderlick (PS), la Wallonie vient de signer avec le gestionnaire des infrastructures ferroviaires Infrabel une convention cadre de reprise et d’entretien de 18 tronçons de chemin de fer désaffectés au sud du pays, d’une longueur totale de 90 kms. Parmi eux, le chaînon manquant de l’ancienne ligne 138. Il s’agit d’y substituer une véritable solution de mobilité active. Le ministre Philippe Henry l’a souligné : "pour inciter les gens à abandonner leur voiture pour se rendre au travail, il faut leur permettre d’utiliser plusieurs moyens de transport et leur offrir des infrastructures adaptées." L’accord qui vise à intégrer ces portions ferrées hors service au réseau Autonome des voies lentes, le RAVel, s’appuie sur un transfert de la jouissance des biens par bail emphytéotique de 99 ans.

En partant de Gerpinnes, l’ex assiette de chemin de fer de la ligne 138 se présente sous la forme d’une piste asphaltée qui se transforme à la sortie d’Acoz en chemin broussailleux avant de laisser place à d’anciennes voies ferrées. L’aménagement de ce tronçon va connecter ce Ravel à celui de la Sambre, mais aussi à la gare située sur la dorsale wallonne. Jusqu’à présent, les communes constituaient l’interlocuteur privilégié d’Infrabel en matière de concession de lignes hors service.

Cette nouvelle convention de gestion va contribuer à faciliter l’extension du réseau en faisant de la Wallonie le partenaire unique. Infrabel entend ainsi jouer pleinement son rôle d’acteur majeur de la mobilité et répondre à la demande, faite par son pouvoir de tutelle, de coopérer au développement de la multimodalité. Le SPW Mobilité et Infrastructures - Direction des Routes de Charleroi va prendre en charge l’aménagement. Aucun calendrier n’est encore arrêté.