L’an dernier, on pensait que la décision du ministre Willy Borsus (MR) de casser la décision communale allait mettre un terme à la saga du Laury. C’était sans compter la détermination de la société Socralvi de privatiser ce chemin historique reliant Beignée à Jamioulx, dans l’entité d’Ham-sur-Heure-Nalinnes.

Pour rappel, en mars 2020, soit près de dix ans après l’acquisition de l’ancienne ferme, des bois environnants et du chemin du Laury par cette société, une première double enquête publique est organisée : la première pour permettre au propriétaire se mettre en conformité avec le jugement en faveur des défenseurs du chemin historique. La seconde, introduite par Luc Maes (NDLR : ancien président du Jogging Club de Ham-sur-Heure) dans le but de rallier de nombreux sportifs de l’entité à la cause du nouveau tracé empruntant la passerelle sur l’Eau d’Heure installée aux frais du propriétaire.