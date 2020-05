Une peine de 6 ans de prison ferme est requise contre Dany qui a violé sa filleule à son domicile de Montigny-le-Tilleul.

Dany, 55 ans, est poursuivi pour viols sur sa filleule. Quinze jours après le décès de son épouse, il a été cherché sa filleule "pour débarrasser des garages."

La jeune Cindy (prénom d’emprunt), âgée de 22 ans, est lourdement handicapée. Atteinte d’un retard mental qui s’élève à 80 %, Cindy s’exprime comme une petite fille et n’a jamais eu de copain. Elle traverse une période difficile avec le décès de sa marraine, emportée par une longue maladie il y a une quinzaine de jours. Dany, le mari de sa marraine, se retrouve également seul après avoir lutté aux côtés de son épouse contre la maladie. Le 4 janvier dernier, Cindy revient à son domicile après un séjour chez son parrain. Mais la jeune femme est bizarre. Elle ne sourit plus et s’énerve rapidement. Son père, interpellé par le comportement de sa fille, appelle la maman de Cindy et cette dernière tire le même constat. Sandra, la cousine de Cindy et belle-fille de Dany, est appelée à la rescousse et discute avec Cindy. Cette dernière lui avoue avoir été violée par son parrain.

La veille, Dany souhaite passer du temps avec Cindy et passe la chercher. Le quinquagénaire prétexte vouloir donner à manger à ses chiens et débarrasser des garages. À son domicile de Montigny-le-Tilleul, Dany se rapproche de Cindy. Il lui touche le sexe avant de l’emmener de force dans sa chambre pour la violer. Après ce calvaire, Cindy est victime selon elle d’un second viol sur la banquette de la caravane de Dany située à Marbaix-la-Tour.

Le ministère public a requis une peine de 6 ans de prison ferme contre Dany, s’opposant à toute mesure de faveur compte tenu de la gravité des faits, du lien de parenté entre le violeur et sa victime et de l’évidente fragilité psychologique de Cindy.