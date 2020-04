Avec Claude, son mari, ils se sont postés tous les soirs pour faire signe au personnel soignant, pour l'encourager, pour le remercier de son travail.

Ils sont postés avec des banderoles et des pancartes lisant "Merci", "Bravo" et "Courage" à 18h30 pour saluer ceux qui entrent faire le service de nuit, et à 19 heures de l'autre côté pour saluer l'équipe de jour qui rentre chez elle après une journée éprouvante.