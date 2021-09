Au départ, le quadragénaire était poursuivi pour une tentative de meurtre sur Claude. Mais après avoir entendu les explications de Marco, le parquet avait sollicité la requalification des faits en coups et blessures.

D’abord, parce que lorsque Marco a porté un coup d’Opinel au ventre de Claude le 23 septembre 2020 dans une cité thudinienne, il a agi en état de légitime défense. Dans le quartier, Claude dicte sa loi et sème la terreur. Il est décrit par tous comme le king de la cité. Marco, lui, essaye tant bien que mal de mener tranquillement sa vie dans le quartier, sans y parvenir. Notamment parce que Claude l’accuse injustement (puisque la justice n’a rien prouvé) d’avoir commis des attouchements sur sa fille mineure.

Juste avant le coup de couteau, Marco a été tabassé à coups de poing et de pied. « Je voulais être tranquille. Je l’ai touché en effectuant un mouvement circulaire », avait expliqué le prévenu.

La blessure subie par Claude n’était pas non plus d’une extrême gravité. Pour le substitut Bury, ces éléments confirmaient la requalification nécessaire des faits en coups et blessures. L’état de légitime défense de Marco lui a permis d’obtenir un acquittement.